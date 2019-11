Três leopardos nasceram no Jardim Zoológico de Lisboa | VÍDEO

Nasceram três crias de Leopardo-da-pérsia (Panthera pardus saxicolor) no Jardim Zoológico de Lisboa, no passado dia 23, uma espécie que está classificada como “em perigo” pela IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza).

Um vídeo partilhado pela instituição mostra a última fase de gestação da fêmea Elin bem como o desenvolvimento das crias. Segundo José Dias Ferreira, coordenador do programa europeu de reprodução desta subespécie de leopardo, “as crias estão saudáveis e já é possível observá-las a explorar a instalação exterior com Elin, uma excelente progenitora, muito protetora”, pode ler-se na nota enviada às redações.

Numa parceria com a Mirpuri Foundation, o Jardim Zoológico de Lisboa desafiou os visitantes a participarem na votação de atribuição de nome a uma das crias. Em homenagem ao território de onde a espécie é originária, o Cáucaso, os nomes que se encontram em votação são Zangezur e Talish, nomes que representam cadeias montanhosas na região do Cáucaso com extrema importância para a sobrevivência da espécie. Também o nome Noah é uma opção, representando um “leopardo homónimo que entre 2004 e 2009 desempenhou um papel fundamental na consciencialização das populações e dos organismos ligados à proteção da vida selvagem naquela região”, explica o documento.

Para as restantes crias, os nomes foram selecionados pelo Jardim Zoológico e pela Mirpuri Foundation que escolheram Kiamaky, uma montanha da região onde em 2014 houve um dos primeiros registos de reprodução de leopardos; e Amirhossein-Khaleghi, um conservacionista Iraniano que dedica a sua vida à conservação da espécie.