Homem detido por disparar arma de pressão de ar contra os filhos

Um homem foi detido em Ribeirão Preto, no Brasil, depois de ter disparado uma arma de pressão de ar contra os seus filhos menores. A denúncia foi feita por parte de uma professora das duas crianças, que reparou nas marcas dos disparos no corpo das vítimas, durante as aulas.

De acordo com o depoimento do arguido, partilhados pelo portal G1, este atirava sobre as crianças quando estas não faziam as tarefas domésticas.

A mãe das crianças está a ser investigada pelas autoridades, para averiguar qual o seu tipo de envolvimento no caso. Apesar de esta afirmar que nunca agrediu as crianças e que apenas não denunciou o suspeito por medo da sua reação e de perder a guarda das crianças as autoridades decidiram que a custódia das crianças, de 9 e 15 anos, deveria ser entregue aos avós maternos.

Depois de ter sido presente a tribunal, esta terça-feira, o homem encontra-se em prisão preventiva.