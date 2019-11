A partir de agora os portugueses também vão deixar de ver quantos 'gostos' têm no Instagram

Os testes já tinham arrancado noutros países, mas vão agora chegar a Portugal. O Instagram está a testar o fim dos ‘gostos’ para que esta funcionalidade deixe de ter o peso excessivo de que goza atualmente, fazendo com que as fotografias voltem a ser o destaque principal desta plataforma.

Depois de países como a Austrália ou o Brasil, a decisão de ocultar os ‘gostos’, que gerou polémica quando anunciada, foi agora alargada a todos os países, uma vez que a rede social considera que o feedback da medida tem sido positivo.

Com esta alteração vai poder ver se algum dos seus contactos gostou de determinada foto ou vídeo, mas não irá conseguir ver o total de ‘gostos’ que a publicação tem, uma vez que esta possibilidade apenas fica visível para o próprio autor da publicação.

Recorde-se que a rede social, que pertence ao grupo Facebook, decidiu testar medida, depois de um trabalho da "Royal Society for Public Health" ter concluído que o Instagram é a rede social mais prejudicial para a saúde mental dos jovens.

While the feedback from early testing in Australia, Brazil, Canada, Ireland, Italy, Japan and New Zealand has been positive, this is a fundamental change to Instagram, and so we’re continuing our test to learn more from our global community.