Porto regista duas vítimas de 'carjacking' na última noite

Três indivíduos roubaram dois carros, esta quinta-feira, no distrito do Porto. O primeiro crime aconteceu por volta das 21h em S. Cosme, em Gondomar, onde o gangue, que seguia num Seat Ibiza, obrigou a condutora de um BMW a parar o carro, ameaçando-a com armas de fogo. Segundo o Jornal de Notícias, a vítima foi obrigada a sair do veículo e um dos elementos do grupo levou o carro.

Cerca de uma hora e meia depois, junto do Mercado Abastecedor da Via de Cintura Interna (VCI) do Porto, os indivíduos, que conduziam o BMW roubado no assalto em Gondomar, abordaram o condutor de um Mercedes.

A técnica usada foi a mesma, segundo aquela publicação – apontaram as armas ao condutor, que abandonou a viatura, e um dos membros do grupo levou o carro.

Os dois roubos foram reportados à PSP do Porto, e, entretanto, a investigação foi entregue à Polícia Judiciária.