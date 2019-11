Gabriel tem apenas 10 anos mas escreveu uma carta ao Pai Natal a pedir comida e calçado

Gabriel tem apenas dez anos, mas está a emocionar a Internet com uma carta que escreveu ao Pai Natal. Ao contrário de outras crianças, Gabriel não pediu brinquedos ou um jogo para este Natal, pediu antes “alimentos” para casa e uns “chinelos”.

"Papai Noel, mande aqui para a minha casa uma cesta de alimentos", pediu Gabriel, que vive em Peruíbe, no litoral de São Paulo.

De acordo com o G1, a mãe do menino encontrou a polícia e pediu-lhes que levassem a carta que o filho tinha escrito aos correios. No entanto, as palavras de Gabriel foram de tal forma emotivas que, ao invés de entregarem a carta da criança nos correios, decidiram realizar os seus desejos.

"A mãe do menino viu a viatura em patrulhamento e pediu ajuda", contou Fabiano Santil, um dos polícias. "Pensamos até que era alguma ocorrência, mas ela pediu que a gente levasse uma carta a uma agência dos Correios na cidade. Ela não explicou muito, só pediu para levar. Quando olhei atrás, o remetente era o Papai Noel. Imediatamente, sabíamos que a carta iria para a campanha de Natal dos Correios [que recebe cartas de crianças com pedidos de presentes de Natal]", acrescentou.

Assim, os agentes concordaram em realizar os desejos de Gabriel, mas sem imaginarem quais seriam. “Me deu um nó na garganta. Nós temos filhos, e é muito triste ver uma criança pedindo comida para a família", recordou.



"Nós esperávamos ler a carta com um pedido de brinquedo, algum jogo e, quando abrimos, ele pedia comida para a família passar o Natal e dois pares de chinelo, um para ele e outro para o irmão, que tem autismo", contou.

No mesmo dia em que Gabriel enviou a carta, os polícias compraram alguns alimentos e o calçado pedido pelo menino, com um extra: doces.

"Dissemos aos meninos que o Papai Noel estava pelo Centro da cidade e que já tinha adiantado os presentes. O Gabriel não esperava. Ficou muito feliz", rematou.

A história rapidamente se tornou viral, tudo graças à carta, que dá ainda a conhecer a vida difícil da família.