EUA dão tréguas à chinesa Huawei por mais 90 dias

Os Estados Unidos decidiram alargar por mais três meses a autorização para que as empresas norte-americanas possam vender equipamentos ao grupo chinês Huawei, estendendo-se assim o prazo até ao dia 16 de fevereiro do próximo ano.

O anúncio foi realizado na tarde de ontem, em comunicado, pelo departamento do Comércio do Governo americano, sendo assim o terceiro adiamento concedido à tecnológica chinesa desde maio, altura em que os Estados Unidos colocaram a Huawei numa lista de entidades proibidas de fazerem negócios com empresas norte-americanas.

Apesar deste alargamento, o secretário do Comércio, Wilbur Ross, explica que o controlo vai continuar. “O Departamento do Comércio vai continuar a vigiar de perto as exportações de tecnologia mais sensível para garantir que as nossas inovações não são exploradas pelos que ameaçam a segurança nacional”, refere a mesma nota.

Recorde-se que a empresa chinesa como resposta revelou no verão o seu próprio sistema operativo, que poderá vir a concorrer com o Android, que é utilizado como base dos smartphones da empresa, uma medida que foi encarada como um dos planos para não vir a depender tanto de empresas norte-americanas. Além disso, tem anunciado vários contratos para redes 5G, como na Rússia.