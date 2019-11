Bank of New York passa a deter participação qualificada na Galp

O The Bank of New York Mellon Corporation passou a deter uma participação qualificada na Galp, depois de aumentar a sua participação indireta nos direitos de voto da empresa para os 2,01%.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), divulgado nesta terça-feira, o banco norte-americano passou a deter 16.681.711 ações da Galp, numa aquisição efetuada no passado dia 15 de novembro.

A Galp encerrou a sessão da bolsa de Lisboa desta terça-feira com uma subida de 0,26%, com cada título a valer 15,25 euros.