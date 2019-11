Meghan Markle considerada o ícone da moda de 2019

Meghan Markle foi eleita o ícone de moda de 2019. De acordo com o relatório anual Lyst’s Year in Fashion, publicado pela plataforma britânica Lyst, a duquesa de Sussex foi a mulher mais bem vestida deste ano.

O relatório, que é criado com base na análise de pesquisas, vendas ou notícias dos últimos meses, revela as maiores tendências e ícones de moda. A ex-atriz e mulher do príncipe Harry provocou, em média, um aumento de 216% nas pesquisas por itens semelhantes.

Em 2018, Meghan Markle tinha ficado em terceiro lugar. Kate Middleton também está na lista, mas surge em 11.º lugar.