Diogo Carmona tem alta hospitalar depois de amputação do pé direito

Diogo Carmona saiu do hospital, esta quarta-feira, depois de ter estado internado durante quase um mês. O ator, que ficou conhecido pelo seu papel em Floribella, foi atropelado por um comboio e o seu pé direito teve que ser amputado.

“Quero agradecer todas as mensagens de apoio que continuo a receber. Todo o amor que me estão a dar ser-vos-á retribuído”, escreveu o jovem, de 22 anos, nas instastories do Instagram.

Recorde-se que o ator já tinha estado internado duas vezes devido a problemas psicológicos, porém, o último diagnóstico feito concluiu que não sofria de qualquer transtorno mental.