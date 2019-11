Porto é o concelho do Norte com mais casos de VIH/Sida

Um estudo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte revela que o Porto é o concelho do Norte com uma incidência maior da infeção VIH/Sida. O grupo de trabalho foi composto não só pelos agrupamentos de centros de saúde, como pelo Departamento de Saúde Pública e ainda pelos centros de respostas integradas e tinha como objetivo fazer um diagnóstico a esta realidade e com isso conseguir encontrar quais as respostas adequadas. Segundo a Lusa, o relatório técnico Proposta de Intervenção no Âmbito da Redução de Riscos e Minimização de Danos para a Cidade do Porto dá ainda conta da existência de 600 consumidores de drogas a céu aberto, entre os quais se verificou uma grande incidência de infeção por VIH/Sida.

Segundo a ARS Norte explicou àquela agência, “o concelho do Porto é o concelho da região Norte com maior incidência da infeção VIH (cerca de 25 novos casos por cada 100 mil habitantes, por ser a malha mais urbana com uma tendencial maior prevalência deste fenómeno”.

As conclusões do estudo permitiram já a apresentação de uma proposta - ainda a ser negociada - de um programa de consumo vigiado, que contribuiria para a diminuição os consumos a céu aberto e de overdoses. Além de favorecer o acesso aos cuidados de saúde por parte dos consumidores.