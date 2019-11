Simon Cowell aparece com novo visual na passadeira vermelha

Simon Cowell apareceu na passadeira vermelha com um novo visual. Depois de se ter comprometido a cumprir uma dieta vegan, o empresário musical perdeu nove quilos, segundo a imprensa internacional.

Ao lado da sua noiva, Lauren Silverman, Cowell exibiu o seu novo eu, na passada quarta-feira, no lançamento do musical & Juliet' no Shaftesbury Theatre, em Londres.