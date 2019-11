Alcochete. Julgamento continua esta segunda-feira

O julgamento do ataque à Academia de Alcochete continua esta segunda-feira, no Tribunal de Monsanto. Durante a quarta sessão serão ouvidos quatro militares da GNR do Departamento Criminal do Montijo, unidade que liderou a investigação.

Recorde-se que o julgamento do ataque de 15 de maio de 2018 à Academia do Sporting começou há uma semana. Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, pediu dispensa das audiências, alegando que tinha uma ocupação profissional durante o período em que se realizam e que não tinha meio de transporte para o Tribunal de Monsanto.