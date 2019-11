Taylor Swift torna-se a artista mais premiada dos AMA

Taylor Swift tornou-se, este domingo, a artista mais premiada dos American Music Awards, batendo assim o recorde de Michael Jackson, que foi premiado 24 vezes.

A cantora arrecadou os cinco prémios para os quais estava nomeada, contando agora com 29 prémios AMA.

A artista lançou o seu sétimo álbum de estúdio no passado dia 23 de agosto. “Lover” torna-se assim responsável por, pelo menos três prémios arrecadados – Artista do Ano, Melhor Álbum Pop/Rock, e Melhor Videoclipe.

Hi guys have I told you lately that I LOVE YOU pic.twitter.com/Up8XXD1XvJ