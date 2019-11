Idosa culturista faz ladrão arrepender-se de a ter tentado assaltar | VÍDEO

Um homem tentou assaltar uma casa na cidade de Rochester, em Nova Iorque, na passada quinta-feira, mas acabou por se arrepender.

O ladrão fingiu precisar de assistência médica e bateu à porta de uma mulher de 82 anos, Willie Murphy. Apesar de esta se ter mostrado pronta a ligar para o serviço de emergência, o homem decidiu mostrar as suas verdadeiras intenções e arrombou a porta. Não estava à espera era que a idosa fosse uma atleta culturista.

“Estava um pouco escuro e eu estava sozinha, e sou velha. Mas também sou dura. Ele escolheu a casa errada para assaltar", afirmou a mulher à CNN. A mulher treina quase todos os dias e já ganhou vários prémios pela sua boa forma física.

Quando a polícia chegou ao local, a mulher já tinha imobilizado o homem, que chegou mesmo a ter de ser levado para um hospital. Willie Murphy diz que o ladrão, antes das autoridades chegarem, lhe tinha pedido para o deixar ir. "Penso que estava feliz quando entrou na ambulância", afirmou Willie Murphy.

“I’m alone and I’m old, but guess what? I’m tough.”



Willie Murphy is 82. She's a powerlifter. When a 28-yr-old man tried to break into her house - she says she took him DOWN. pic.twitter.com/MFXyrG1um0