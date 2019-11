Dois feridos após acidente que envolveu dois camiões

A colisão obrigou ao corte da via no sentido Vagos-Figueira da Foz.

Um acidente na A17, junto à saída de Vagos provocou dois feridos, esta terça-feira, avançou o Correio da Manhã.

A colisão entre dois camiões e dois carros obrigou ao corte da via no sentido Vagos-Figueira da Foz, visto um dos veículos pesados transportava eucaliptos, que agora se encontram espalhados pela via.

Os veículos ligeiros ficaram destruídos e as vítimas, que apresentavam ferimentos ligeiros, foram transportadas para o Hospital de Aveiro.