Professor ajudou aluno a ver as cores pela primeira vez e o momento tornou-se viral | Vídeo

Jonathan Jones, que sofre de daltonismo severo, viu as cores pela primeira vez depois de experimentar uns óculos especiais durante uma aula na Lakeview Elemntary School, no estado norte-americano do Minnesota. O momento foi filmado e partilhado online pelo irmão do jovem e a emoção de Jonathan acabou também a emocionar a Internet.

“O meu irmão mais novo sofre de daltonismo severo e o diretor da escola dele também. Durante uma aula, em que aprendiam sobre daltonismo, o diretor levou uns óculos que o ajudaram a ver as cores pela primeira vez”, escreveu o irmão mais velho de Jonathan, Ben Jones, na publicação partilhada no Twitter.

O vídeo foi partilhado há menos de uma semana e conta já com mais de 8 milhões de visualizações e 28 mil partilhas.

Depois do momento se tornar viral, a família deu origem a uma campanha com o objetivo de angariar 350 dólares, cerca de 317 euros, para comprar um par de óculos da Enchroma, que fabrica o modelo especializado, para Jonathan. No entanto, já foram angariados mais de 27 mil dólares, mais de 24 mil euros. Assim, a família decidiu que vai comprar óculos para outras crianças com o valor arrecadado.

Depois da família anunciar este gesto, a Enchroma disse que por cada produto comprado, a marca iria doar um novo par de óculos.

My little brother is severely colorblind and so is his principle at school. While they were learning about colorblindness in class, his principle brought in some glasses that let him see color for the first time, and he was very emotional. Check it out: pic.twitter.com/LQhAND9RJq