Traficante mais procurado no Rio de Janeiro foi morto a tiro esta terça-feira

Thomas Vieira, o traficante mais procurado pela polícia do Rio de Janeiro, foi morto esta terça-feira, pelas autoridades brasileiras, segundo o site G1.

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, em Itaborái, na Região Metropolitana do Rio, tinha como objetivo capturar o traficante, conhecido por 3N, no entanto, quando as autoridades chegaram ao bunker do grupo de Thomas Vieira, estes estavam fortemente armados, o que acabou por gerar uma troca de tiros e consequentemente a morte do homem de 26 anos e de outros cinco traficantes.

3N encontrava-se em fuga desde abril deste ano. Após a morte do traficante Antonácio Rosário, conhecido por Schumacher, Thomas Vieira começou a financiar várias invasões à comunidade do Complexo do Salgueiro , uma favela no município brasileiro de São Gonçalo, numa tentativa de retomar o poder no tráfico de drogas da comunidade.