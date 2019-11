Ator Pedro Carvalho casou-se com advogado brasileiro

Depois de fotografias levantarem rumores sobre um possível romance entre Pedro Carvalho e atriz Glamour Garcia, com quem fazia par romântico na novela ‘A Dona do Pedaço’, a imprensa brasileira decidiu investigar a vida pessoal do ator e avançou, esta terça-feira, que o português se casou com o advogado brasileiro João Henrique Simonetti, com quem vive há dois anos.

De acordo com a notícia avançada pelo jornal Extra, o advogado, de 35 anos, terá sido mesmo um dos motivos para que Pedro Carvalho, de 34 anos, se mudasse oficialmente para o Brasil. Na mesma publicação pode ler-se ainda que ambos mantêm uma relação discreta, que é conhecida pelos amigos mais próximos, colegas de profissão e família.

Nas redes sociais, o casal costuma partilhar várias fotografias, mas sempre rodeado dos amigos.