Bebé levado por falsa enfermeira. Suspeita entrou noutro hospital alegando que criança tinha nascido em casa

Caso aconteceu no Brasil.

Um recém-nascido foi levado, na madrugada desta quinta-feira, do Hospital Regional de Tatuatinga, em Brasília, no Brasil.

A criança foi localicada cerca de seis horas após o desaparecimento, num outro hospital a oito quilómetros de distância.

Segundo o site G1, a mãe do bebé, uma jovem de 21 anos, contou que o bebé foi levado por uma suposta enfermeira da maternidade, alegando que este teria de realizar alguns exames.

A criança foi depois encontrada no Hospital regional da Ceilândia e devolvida à família. A suspeita foi identificada e detida.

A direção do hospital onde o bebé foi localizado emitiu um comunicado onde informa que a mulher deu entrada naquela unidade hospitalar com o bebé, alegando que o parto tinha ocorrido em casa. "Os profissionais de saúde de Ceilândia constataram que o menor não havia nascido fora de unidade hospitalar e já tinha características de atendimento médico, como o corte do cordão umbilical e a marca da vacina BCG", refere a nota.