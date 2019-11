Mulher fica em estado grave ao desentupir canalização com químicos

Uma pessoa foi transportada, esta sexta-feira, em estado grave para o centro hospitalar Universitário de Coimbra, depois de ter sofrido uma intoxicação com produtos químicos num supermercado, em Vale de Açores, no distrito de Viseu.

De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro do distrito de Viseu, citado pelo Jornal de Notícias, a intoxicação ocorreu pouco antes das 10h30 quando algumas funcionárias do estabelecimento comercial estavam a desentupir canos.

Além da vítima grave, outras duas pessoas tiveram de receber assistência, embora nestes casos os cuidados médicos tenham podido ser prestados no local, não tendo sido necessário o transporte para o hospital.

Nas operações de socorro estiveram 16 operacionais dos bombeiros de Mortágua, uma equipa da VMER de Coimbra e a GNR.