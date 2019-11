Homem é acusado de abusar sexualmente de menina de 13 anos e de a infetar com VIH

Um homem, de 33 anos, foi detido, esta terça-feira, no estado norte-americano do Iowa, suspeito de ter transmitido VIH a uma criança de 13 anos, de quem abusou sexualmente, e a uma mulher adulta.

Segundo o The Gazette, Lamont James abusou sexualmente da menina, atualmente com 16 anos, ao longo de dois anos. A vítima alega que mantinha um relacionamento sexual com o suspeito desde os 13 anos e que este a infetou com VIH.

Segundo a acusação, James é seropositivo e nunca usou preservativo quando abusou sexualmente da vítima. A menina disse ainda que o agressor nunca revelou que era portador do vírus da SIDA e que percebeu isso através de outras mulheres.

Em novembro do ano passado, uma mulher já tinha apresentado um relatório na polícia onde alegava ter contraído VIH depois de manter relações sexuais com o homem.

Segundo as autoridades, o suspeito sabia que era seropositivo desde junho de 2011.