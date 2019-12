Polémica entre Fernando Madureira e Rui Moreira: "Senhor Madureira: é o Porto; não é Canelas"

Presidente da Câmara Municipal do Porto e o líder dos Super Dragões discutiram no Facebook.

Fernando Madureira, líder da claque do FC Porto Super Dragões e Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, envolveram-se numa discussão no seguimento dos confrontos entre adeptos do Wolverhampton e do Standard Liége na semana passada no Porto.

Tudo começou quando Madureira recorreu ao Facebook para escrever que "houve falhas de segurança graves e tiveram de ser os seguranças e os populares a restabelecer a ordem", referindo-se aos confrontos entre adeptos ingleses e belgas. Rui Moreira não gostou do comentário e respondeu de imediato: "Isso é mentira".

A conversa não ficou por aqui e Rui Moreira acrescentou que "os seguranças não protegem a cidade. Protegem os estabelecimentos. De claques estrangeiras e portuguesas. Que tantas vezes causam fenómenos idênticos. O Porto não é uma cidade sem lei. Houve falhas da polícia? sim. Têm poucos recursos? Sim. Mas o Porto não é o ringue para lutas entre claques. Senhor Madureira: é o Porto; não é Canelas. Não venha com basófias por favor.

Remeta-se ao seu papel que respeito de animador, de chefe de uma claque. Não procure ser mais do que isso. Além disso, o senhor estava na Suíça, a convite do FCPorto."

Fernando Madureira não gostou e respondeu de imediato: "Estive sim na Suíça a apoiar o meu clube do coração, mas não a convite do clube como é apanágio dos políticos! Não acredito que tenha sido o senhor a escrever este texto. Dadas as barbaridades escritas".