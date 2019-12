Já há uma petição para encerrar Capital do Natal

Visitantes do espaço deixaram muitas críticas no Google reviews e nas redes sociais do parque.

A inauguração da Capital do Natal, em Algés, concelho de Oeiras, foi na sexta-feira passada, mas em apenas três dias de funcionamento o espaço tem vindo a colecionar comentários negativos e há até quem peça o reembolso ou tenha feito uma petição para fechar o parque por publicidade enganosa. O caso ganhou tamanhas proporções que até já virou notícia em Espanha.

Basta fazer uma pequena pesquisa nos comentários no Google Reviews sobre o espaço para encontrar muitas opiniões menos positivas sobre a iniciativa. “Uma deceção em toda a linha, sobretudo para os mais pequenos” , “Vergonhoso”, “Lago com espetáculo: é mais um charco com quatro luzes”, “Divertimentos medíocres”, “Filas de 1h30”, “Horrível e caro”, “O valor de entrada é surreal” ou “Portugal no seu melhor a roubar por um evento reles” são apenas alguns exemplos de comentários deixados por visitantes desagradados. No Facebook há até quem se queixe que até para escrever no livro de reclamações há fila.

A onda de descontentamento foi de tal ordem que os visitantes espanhóis do parque criaram uma petição onde pedem o encerramento do certame. A petição já foi assinada por mais de duas mil pessoas, que apelidam a Capital do Natal de “embuste”.

A grande insatisfação e as muitas críticas realizadas ao parque chegaram inclusive à imprensa espanhola. O Diario de Huelva refere que “o que prometia ser a sensação deste Natal para centenas de onubenses acabou por se tornar um pesadelo para muitos. O que se anunciava como o maior parque de Natal da Europa tem sido alvo de críticas nas redes sociais no fim de semana da sua inauguração”. O mesmo artigo explica que muitos espanhóis se dirigiram a Portugal este fim-de-semana para aproveitar a ponte que houve naquele país.