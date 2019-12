Um homem, de 59 anos, foi detido, esta segunda-feira, pelo crime de violência doméstica, no concelho de Valença.

Segundo um comunicado da GNR, emitido esta quarta-feira, o suspeito “agredia física e verbalmente a sua esposa de 60 anos de idade” ao longo do casamento de 38 anos.

Depois de presente ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo, foram aplicadas ao detido as medidas de coação de termo de identidade e residência e proibição de contacto com a vítima.