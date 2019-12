Pais de Matilde afirmam já ter ajudado 42 crianças com donativos que receberam

Os pais da bebé Matilde anunciaram, esta quinta-feira, através do Facebook, já ter ajudado 42 criança, através dos donativos que receberam, antes de saber que o Estado iria pagar a administração medicamento “mais caro do mundo”, Zolgensma, a Matilde, que sofre de Atrofia Muscular Espinhal do tipo I.

Na publicação partilhada por Carla e Miguel Sande, pode ler-se o nome das crianças apoiadas. No que toca à menina, os pais dizem que esta está “a evoluir bem” e partilharam algumas fotografias da menina a brincar e a sorrir.

A bebé já segura "os brinquedos com as duas mãos" e brincaa "para cima e para baixo". A "cada dia que passa tenho mais controlo no pescoço e aguento mais tempo sentadinha, comecei a dizer que não com a cabeça", pode ler-se na publicação.



"As fisioterapias têm corrido muito bem e tenho me portado lindamente nos alongamentos... que são difíceis", escreveram os pais. "Cada vez grito mais alto e palro mais", acrescenta a nota.