Lobo Ibérico é fotografado numa floresta em Viana do Castelo

Um lobo ibérico foi fotografado na floresta do Outeiro pelo presidente da Junta de freguesia do concelho de Viana do Castelo. As imagens foram divulgadas na sua página de Facebook, onde o autarca decidiu partilhar “a primeira vez” que viu um lobo naquela floresta.

De acordo com o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO) da Universidade do Porto, no distrito existem 30 elementos desta espécie, pertencentes a seis alcateias - Soajo, Vez, Peneda, Boulhosa, Cruz Vermelha [Paredes de Coura] e Serra de Arga. As mais estáveis estão em Soajo e Peneda, coração do Parque Nacional Peneda-Gerês. As alcateias em maior risco estão na zona de Paredes de Coura, segundo o jornal regional O Minho.

O ano passado, um lobo ibérico foi encontrado com um tiro na nuca, em Paredes de Coura.

Em toda a zona norte existem mais de 300 lobos da espécie, que está em vias de extinção, concentrados, especialmente, na sub-região de Trás-Os-Montes, entre o rio Douro e Espanha.