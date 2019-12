Queda de cenário durante bailado no Teatro Camões em Lisboa deixa três bailarinos feridos

No dia da apresentação do bailado O Quebra-Nozes no Teatro Camões, em Lisboa, a queda de um ferro do cenário atingiu três pessoas.

O espetáculo teve de ser interrompido e dois dos três bailarinos que ficaram feridos tiveram de ser transportados para o Hospital de Santa Maria.

O Regimento Sapadores de Lisboa foi chamado ao local para averiguar a estabilidade da estrutura. As causas do acidente não são ainda conhecidas.



O bailado teve início às 21h e o alerta para o acidente em palco foi dado às 22h46.

A obra é levada é interpretada pela Companhia Nacional de Bailado e alunos da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional.