Ana Gomes começa a ser julgada por acusações a Isabel dos Santos

Tudo começou com um post no Twitter, em que a ex-eurodeputada acusava a empresária angolana de utilizar Portugal para esquemas de 'lavagem' de dinheiro.

Ana Gomes começa a ser julgada, esta terça-feira, devido às acusações feitas a Isabel dos Santos no dia 14 de outubro. Em causa está uma publicação feita pela ex-eurodeputada após uma entrevista dada pela empresária à agência Lusa. “Isabel dos Santos endivida-se muito porque, ao liquidar as dívidas, ‘lava’ que se farta! E (...) o Banco de Portugal não quer ver...”, escreveu Ana Gomes.

Nesse mesmo dia, Isabel dos Santos terá dito à agência Lusa que nunca foi favorecida por ser filha do ex-Presidente de Angola José Eduardo dos Santos. "Tenho muitas dívidas, tenho muito financiamento por pagar, as taxas de juros são elevadas, nem sempre é fácil também ter essa sustentabilidade do negócio, para conseguir enfrentar toda a parte financeira dos negócios, mas também boas equipas e trabalhamos para isso", acrescentou a empresária.

Ana Gomes terá ainda acusado Isabel dos Santos de usar o EuroBic, banco de que é acionista, para legalizar o seu dinheiro, escrevendo "Que jeito dá à (...) acionista Isabel dos Santos o banco_eurobic! Está na rede swift e na Zona Euro".

Duas semanas depois, o EuroBic anunciou que também ia mover uma ação contra a ex-eurodeputada, que tem vindo, segundo Jornal de Notícias, a acusar várias figuras ligadas ao regime angolano de utilizarem Portugal para legalizar dinheiro.

Em comunicado, o Eurobic declarou, na altura, que as “afirmações e insinuações” de Ana Gomes são “falsas”, relembrando ainda que a ex-eurodeputada “se referiu ao EuroBic como integrando um esquema de 'lavagem de dinheiro”.

Ana Gomes afirmou à agência que vai apresentar na Justiça “todos os elementos” que possui, e que envolvem o EuroBic e Isabel dos Santos.