Temperaturas mínimas continuam a descer esta terça-feira

Esta terça-feira, as temperaturas mínimas vão continuar a descer e o céu vai estar geralmente pouco nublado. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera no Norte do país vai haver possibilidade de aguaceiros até ao início da manhã e possibilidade de queda de neve acima dos 800 metros.

No Porto, as temperaturas vão variar entre os três e os 11 graus. As temperaturas mais baixas vão ser registadas no distrito da Guarda, onde as mínimas podem chegar até aos 2 graus – e as máximas até aos 8 graus.

Em Lisboa as temperaturas vão variar entre os 9 e os 13 graus. Também no Alentejo as temperaturas máximas são de 13 graus nos distritos de Portalegre e Évora. Beja regista 14 graus de máxima, mas é no distrito de Faro onde se vão registar as temperaturas máximas mais altas, podendo a temperatura chegar aos 17 graus, apesar da possibilidade de chuva.