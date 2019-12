Músico espanhol Patxi Andión morreu num acidente de viação

Celebrou este ano os 50 anos de uma carreira, também marcada pela sua relação de longa data com Portugal.

O músico espanhol Patxi Andión morreu, esta quarta-feira, aos 72 anos num acidente de viação em Sória, Espanha, confirmou a agência EFE.

Patxi Andión estreou-se em Portugal em 1969 no programa televisivo Zip-Zip, de Raul Solnado, José Fialho Gouveia e Carlos Cruz.

Na altura, o músico chegou a ser expulso várias vezes pela PIDE, sendo que o seu primeiro concerto em Portugal, no Coliseu dos Recreios, ocorreu a 29 de março de 1974, menos de um mês antes do 25 de Abril, que levaria à queda do Estado Novo.

Antes disso, já o poeta José Carlos Ary dos Santos tinha traduzido alguns dos seus tema, que depois fora, gravados pela cantora Tonicha.