Imagens mostram os primeiros estragos causados pela depressão Elsa

Utilizadores têm partilhado imagens nas redes sociais. Maior parte das ocorrências foram registadas no norte do país.

A depressão Elsa já chegou a Portugal e tem-se feito sentir, sobretudo, no norte do país, registando-se já várias ocorrências.

De acordo com o Diário do Minho, um andaime de uma obra de requalificação de um edifício no centro de Ponte de Lima caiu esta tarde. Embora a situação não tenha provocado vítimas, fez vários danos em algumas lojas do local.

Segundo a mesma publicação, que cita fonte do CDOS de Viana do Castelo, desde as 15h00, a tempestade já tinha provocado a queda de mais de 40 árvores um pouco por todo o distrito de Viana do Castelo.

Também o jornal o Minho, deu conta da queda de uma árvore em cima de uma viatura que seguia no nó de acesso à Avenida António Macedo, em Braga. Não se registaram feridos.

Entretanto, oInstituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou, esta quarta-feira, para vermelho, o aviso relativo aos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo, para esta quinta-feira.

A página Meteo Trás-os-Montes partilhou também várias imagens de algumas das ocorrências na sua página de Facebook. Veja a fotogaleria.