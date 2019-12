Postes de eletricidade dobram-se à passagem da Depressão Elsa pelo distrito de Braga

A depressão Elsa, que atinge a sua intensidade máxima esta quinta-feira, tem provocado estragos em todo o país, mas, sobretudo, na região norte. Em Joane, uma vila no distrito de Braga, os estragos atingiram os postes de média tensão, que se dobraram com a força do vento, que hoje pode atingir os 100 km/h.

Embora os Bombeiros Voluntários de Famalicão não consigam confirmar quantos postes ficaram afetados, terão sido “mais do que seis”, segundo o Jornal de Notícias. O alerta terá sido dado por volta das 3h e os operacionais ter-se-ão dirigido para os locais, procedendo ao corte de energia.

Os distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo estão sob alerta vermelho, atribuído pelo IPMA na quarta-feira à noite devido “à chuva forte e persistente, podendo ser acompanhada por trovoada”.

Em comunicado, o instituto explica que este aviso vigora entre as 12h00 e as 21h00 em Vila Real e Braga, e entre as 12h00 e as 18h00 em Viana do Castelo.