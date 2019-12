Channing Tatum cria perfil numa aplicação de encontros depois de fim de relação com Jessie J

“O perfil do Channing está cheio de fotos sensuais e ele tem sido muito ativo na rede”, disse a fonte próxima do ator de 39 anos.

Depois de ter sido noticiado, esta quinta-feira, que a relação entre Channing Tatum e Jessie J chegou ao fim, uma fonte próxima do ator veio a público dizer que a estrela de Magic Mike já está à procura de um novo amor. Channing terá alegadamente criado, na semana passada, um perfil na aplicação de encontros Raya – conhecida como o ‘Tinder para milionários e celebridades’, segundo o RadarOnline.

Esta é uma aplicação bastante famosa entre celebridades. Além de Channing Tatum, Ben Affleck, Lewis Hamilton e Matthew Perry também são utilizadores. “O perfil do Channing está cheio de fotos sensuais e ele tem sido muito ativo na rede”, disse a fonte próxima do ator de 39 anos.

Segundo uma fonte próxima do ex-casal, a relação terminou há cerca de um mês e os artistas continuam “bons amigos”, segundo o Us Weekly. Até ao momento, nem a cantora nem o ator falaram do assunto publicamente.