Ricciardi acusa sócrates de pedir a Salgado para investir na EDP

José Maria Ricciardi afirmou ao Ministério Público que José Sócrates, pouco tempo depois de ser eleito primeiro-ministro, pediu a Ricardo Salgado para que o Banco Espírito Santo investisse na EDP, empresa que ainda tinha então capitais públicos. A informação consta no auto de interrogatório, noticiado pelo Observador.

O ex-presidente executivo do BES Investimento disse ainda que “Ricardo Salgado influenciou/teve conhecimento prévio” e “aprovou a escolha de [António] Mexia” para presidente da EDP, lembrando que era um “antigo quadro do BES que tinha saído amigavelmente do banco”.

Ricciardi foi mais longe e, segundo o Observador, foi o próprio Ricardo Salgado que, no âmbito de uma reunião do Conselho Superior do Grupo Espírito Santo ou da Comissão Executiva do BES informou que António Mexia sucederia a João Talone como presidente da EDP em janeiro de 2016.