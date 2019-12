Sá Pinto deixa mensagem de despedida nas redes sociais

Depois de o Sporting de Braga anunciar a rescisão de contrato com Ricardo Sá Pinto, o treinador utilizou, esta terça-feira, as redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento.

"À nossa equipa e a todos aqueles que trabalharam comigo diariamente no S.C. Braga, não tendo a possibilidade de me despedir de vocês pessoalmente dado o inesperado da situação, venho desta forma agradecer todo o empenho e dedicação que sempre colocaram nos nossos desafios”, começou por escrever.

“Desafios esses que souberam superar de forma exemplar, elevando o nível de exigência a patamares de excelência no panorama do Futebol português e internacional. Muito me orgulho de ter liderado este grupo de trabalho e por termos partilhado tantas alegrias e vitórias. Aos adeptos e simpatizantes, deixo uma palavra de agradecimento pelo apoio dado à equipa. Feliz natal e bom ano 2020!Um abraço a todos, Ricardo Sá Pinto", rematou.

Recorde-se que o treinador, de 47 anos, foi demitido do cargo pela direção do clube minhoto um dia depois de ter garantido o passaporte para a final four da Taça da Liga com uma goleada diante (1-4) do P. Ferreira. Chega assim ao fim uma aventura que teve início no verão passado, altura em que Sá Pinto rendeu Abel Ferreira, que havia saído para o PAOK Salónica, da Grécia. Aos 34 anos, Rúben Amorim, até então na equipa B, é o homem que se segue até, pelo menos, ao final da temporada.