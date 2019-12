Médica submetida a cirurgia depois de ser violentamente agredida por utente em Setúbal

Uma médica foi agredida por uma utente, na madrugada desta sexta-feira, no Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Segundo o Jornal de Notícias, a utente, que esperava pelo atendimento no Serviço de Urgência, entrou no consultório da médica e agrediu-a violentamente. A agressora terá ainda puxado os cabelos à vítima e enfiado um dedo no seu olho.

De acordo com o mesmo jornal, a médica foi transportada de urgência para o Hospital São José, em Lisboa, para ser submetida a cirurgia.

A PSP identificou a agressora no hospital, que depois foi libertada.