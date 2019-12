Acidente rodoviário provoca três feridos em Braga

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 101, quando um jipe saía de uma moradia e colidiu com um automóvel que seguia na estrada.

Uma colisão rodoviária em Esporões, na cidade de Braga provocou três feridos ligeiros, esta sexta-feira. O acidente ocorreu na Estrada Nacional 101, quando um jipe saía de uma moradia e colidiu com um automóvel que seguia na estrada, segundo o Jornal de Notícias.

No jipe estavam pai e filho, um idoso e um homem de meia-idade. No carro ligeiro seguia apenas um indivíduo, com cerca de 45 anos.

Os feridos foram transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, pelo INEM