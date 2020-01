"Não tenho nada contra a Cristina. Sempre me tratou muito bem", garante José Castelo Branco | Vídeo

Afinal, alguém terá entrado nas redes sociais do socialite. Castelo-Branco partilhou um vídeo a explicar tudo.

José Castelo Branco partilhou um vídeo, esta quinta-feira, onde garantiu que um ‘hacker’ entrou nas suas redes sociais.

“Que horror, que horror, que horror”, começa por se lamentar. Confessando que a sua conta foi pirateada, José Castelo Branco anunciou, através da legenda do vídeo, que já denunciou o ‘hacker’ à polícia. “Já fiz denúncia à polícia! Você vai sofrer as Consequências! O nome dele é Jorge Domingues”, escreve.

"Um hacker entrou no meu Twitter e no meu Instagram. Felizmente já consegui recuperar a minha conta. Enviou mensagens e fez posts... Não tenho nada contra a Cristina. Sempre me tratou muito bem", escreveu ainda nas stories.

Recorde-se que, durante o dia, José Castelo Branco prometeu revelar os segredos das televisões. Afirmando que chegava “de Cristinas da Vida” e que “alguém tinha que dizer as verdades”, o socialite prometeu lançar um vídeo, esta sexta-feira, onde iria contar todos estes segredos.