Polícia mata três leões da montanha no Arizona depois de serem encontrados a comer corpo humano

Três leões da montanha foram mortos, esta terça-feira, no Arizona, nos Estados Unidos, depois de serem encontrados a alimentar-se de um corpo humano.

Segundo um comunicado, citado pela Associated Press, o Departamento de Caça e Pesca do Arizona revela que os animais foram abatidos porque representavam uma ameaça e não demonstraram receio quando os polícias tentavam recuperar o corpo, perto do Pima Canyon Trail, em Tucson.

No entanto, as autoridades não acreditam que tenham sido os animais a matar a vítima, que ainda não foi identificada.

Um médico legista encontra-se a trabalhar para apurar a identidade da vítima e a causa da morte.

O trilho foi reaberto depois de as autoridades concluírem que não havia perigo para o público.