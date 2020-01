O que se passa com Adele? Fãs em choque com fotografia da cantora

O ano de 2019 não foi fácil para Adele, depois do divórcio de Simon Konecki a atriz começou uma nova relação, mas terá acabado por ser traída pelo namorado.

Talvez motivada por estes dois acontecimentos, a cantora decidiu dar uma volta na sua vida, começou a fazer pilates e tornou-se vegetariana, tendo levado a uma drástica perda de peso.

Agora, de férias nas Caraíbas, é visível o resultado através de uma fotografia, partilhada nas redes sociais, onde Adele surge visivelmente mais magra. Uma mudança que é manifesta quer no corpo quer no rosto.

A imagem gerou elogios dos seus fãs, mas também houve quem se mostrasse muito preocupado com a cantora e com a sua saúde. Outros foram mais longe e disseram mesmo que Adele estava com mau aspeto.