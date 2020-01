Cristiano Ronaldo aponta hat-trick e começa o ano a brilhar | Vídeo

A Juventus goleou, esta segunda-feira, o Cagliari por 4-0, em Turim, numa partida alusiva à 18.ª jornada da Serie A. Cristiano Ronaldo começou o ano a brilhar com um hat-trick.

O craque português marcou aos 49 minutos, aos 67’, de grande penalidade, e aos 82’, pouco depois do golo de Higuaín, aos 81’, graças à assistência de CR7.

Ronaldo é agora o segundo melhor marcador da série A, com 13 golos. Ciro Immobile lidera com 19 golos apontados.

A defesa do Cagliari facilita e @Cristiano agradece a oferta, não desperdiçando no um para um com o guarda-redes adversário. A @JuventusFC ganha vantagem no jogo. pic.twitter.com/MNhu2Wqr6y