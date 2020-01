Cão com deficiência foi abandonado duas vezes no mesmo dia | Vídeo

Vídeo mostra o momento em que o cão, juntamente com outro animal, desce do carro. A mulher coloca o outro animal dentro do carro e impede que o cão entre, chegando a empurrá-lo.

Um cão, portador de uma deficiência, foi abandonado duas vezes no mesmo dia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Brasil.

A história de Timtim, como foi chamado, acabou por ser conhecida depois de câmaras de videovigilância registarem o momento em que o animal, com um problema nas patas dianteiras, foi abandonado.

Segundo a Polícia Civil local, que partilhou a história nas redes sociais, o animal começou por ser entregue à Secretaria de Proteção Animal no passado dia 2 de janeiro por um homem que alegou ter encontrado Timtim na rua. Na altura, como o cão tinha coleira, a polícia acreditou que este estivesse apenas perdido.

No entanto, após denúncias e com as imagens das câmaras de videovigilância, as autoridades perceberam que o animal foi abandonado duas vezes no mesmo dia pelo casal que cuidava dele. Depois de uma discussão, a mulher abandonou o animal em frente à empresa onde o marido trabalhava. Ao encontrar o cão, o homem utilizou um carro da empresa e levou-o à Secretaria de Proteção Animal e nunca revelou que era responsável pelo animal, alegando que o tinha encontrado na rua.

Nas redes sociais foi partilhado um vídeo onde é possível ver o momento em que Timtim foi abandonado pela mulher, mostrando ainda que dentro do veículo estava outro cão.

O casal já foi identificado.