Mulher morre colhida por comboio junto à estação de Barcelos

Uma mulher morreu depois de ter sido colhida por um comboio junto à estação da CP de Barcelos.

O condutor do comboio, que não parou na estação, não se terá apercebido do atropelamento, tendo seguido viagem, no sentido Viana do Castelo-Porto, segundo o Jornal de Notícias.

Várias pessoas que estavam na plataforma da estação terão tentado avisar a vítima da aproximação do comboio, mas esta não se terá apercebido devido a sofrer de problemas de audição.

O alerta foi dado cerca das 18h30 horas e a linha ficou condicionada.

No local estiveram os Bombeiros de Barcelos e a PSP.