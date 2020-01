City goleia Aston Villa e sobe ao 2.º lugar na Liga inglesa

Mexida no top-3 em Inglaterra, com o Manchester City a subir ao 2.º lugar da Liga, relegando o Leicester para o último posto do pódio. Depois de terem visto os foxes a perder (1-2) na receção ao Southampton, os citizens não desperdiçaram a oportunidade para a ultrapassagem na classificação – fazendo-a, aliás, de forma bastante clara.

Hoje, a turma de Pep Guardiola foi até Villa Park golear o Aston Villa por categóricos 6-1. Com João Cancelo a titutar (e Bernardo Silva nos suplentes), o campeão inglês venceu graças a um bis de Mahrez (18 e 24 minutos), um hat-trick de Aguero (28, 58 e 81 minutos), para além de um golo de Gabriel Jesus (46’). Aos 90’, Anwar El Ghazi, de penálti, ainda reduziu para a equipa da casa.

Com este resultado, o City passa a ter 47 pontos e fica a 14 do primeiro lugar, ocupado pelo Liverpool (que segue ainda com um jogo a menos).

Recorde-se que os reds venceram no sábado o Tottenham de José Mourinho, por 1-0, graças a um golo de Firmino na primeira metade do jogo (37 minutos). Assim, o conjunto de Jurgen Klopp lidera com 61 pontos (em 63 possíveis); enquanto os spurs são oitavos na classificação, com 30 pontos.