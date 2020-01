Tottenham ganha corrida por Gedson

Depois do interesse demonstrado por parte do West Ham, Chelsea, Wolverhampton e Everton, foi o Tottenham a levar a melhor na corrida por Gedson. De acordo com a imprensa naiconal desportiva, o médio vai ser emprestado por época e meia, com opção de compra não obrigatória de 60 milhões de euros.

O internacional português viaja já esta segunda-feira para Inglaterra para realizar os habituais testes médicos.

Recorde-se que o médio de 21 anos perdeu espaço no clube da Luz desde a chegada de Bruno Lage, tendo sido utilizado esta temporada apenas em 13 jogos.

O Tottenham, treinador por José Mourinho, segue em oitavo lugar na Liga inglesa, com 30 pontos, a 31 do líder Liverpool (61 pontos), que tem ainda menos um jogo do que os spurs.