Portugal despede-se com uma derrota da fase de grupos do Europeu de andebol

Portugal e Noruega disputaram hoje a terceira e última jornada do Grupo D do Europeu de andebol, com os nórdicos, anfitriões da competição, a vencerem por 28-34.

Recorde-se que a equipa das Quinas chegou a este encontro já apurada para a main round da prova, depois de ter batido a França (28-25) e a Bósnia-Herzegovina (27-24), discutindo com a congénere norueguesa, o primeiro lugar do grupo e os dois primeiros pontos que já são válidos para a próxima fase do Euro.

Os dois conjuntos seguem para o Grupo II, que vai ser jogado em Malmö (Suécia), sendo composto por seis equipas cuja constituição ainda não está fechada.

A segunda fase do Europeu realiza-se entre a próxima sexta-feira e dia 22 deste mês.

Os dois primeiros apuram-se para as meias-finais.