Meghan Markle aparece pela primeira vez após polémica | FOTO

Meghan Markle fez a primeira aparição pública desde que anunciou, juntamente com Harry, o afastamento da família real e a mudança para a América do Norte.

Segundo o jornal The Sun, a duquesa de Sussex, que tem estado no Canadá, para onde o casal se deverá mudar, viajou num hidroavião para visitar o Charity Downtown Eastside Women's Centerem, um centro de acolhimento para mulheres em risco.

Nas redes sociais, o centro partilhou uma fotografia do momento. "Vejam com quem tomamos chá hoje! A duquesa de Sussex, Meghan Markle, visitou-nos hoje para debater questões que afetam as mulheres no mundo", lê-se na descrição da imagem, onde Meghan surge simples e com um ar sorridente.