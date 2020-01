Polícia encontra homem morto em casa no Reino Unido no meio de monte de lixo

Um homem, de 63 anos, foi encontrado morte em casa, no meio de um monte de lixo, em Birmingham, no Reino Unido.

Segundo o Express & Star, o corpo James Petit foi encontrado na terça-feira rodeado de uma pilha de lixo, depois de um alerta sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com os vizinhos, James era um antigo funcionário da National Gird em Hinckley e vivia naquela casa há cerca de 40 anos. Há dois anos, o homem tinha sofrido um acidente ao descer as escadas. No entanto, os moradores dizem que James parecia estar sempre bem e que tinha sido visto a entrar num carro há algumas semanas.

Para alcançar o corpo, a polícia teve de passar por diversas camadas de papéis, garrafas e lixo. Foram precisos três camiões para remover todos os resíduos que estavam na habitação.

"Entrei na casa dele há 25 anos e não havia espaço. Só poderia ter piorado desde então", disse um dos vizinhos da vítima.

As autoridades disseram que a morte não está a ser tratada como crime.

Three flat-bed trucks of rubbish had to be removed before a man's body could be removed from his home in Birmingham after police were unable to reach him.https://t.co/BncPxJBy8X