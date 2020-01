Pelo menos quatro pessoas morreram contaminadas por substâncias tóxicas presentes em cervejas produzidas pela marca Backer.

O Ministério da Agricultura do Brasil confirmou que há ainda outras 14 pessoas afetadas pelo consumo da bebida.

As autoridades já identificaram 21 lotes contaminados na fábrica localizada em Belo Horizonte e ordenaram a retirada do mercado de todas as marcas com chancela Backer. A empresa alega sabotagem.