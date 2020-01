Vídeo mostra manifestante a ser violentamente agredido por polícia em Paris

Um vídeo, gravado durante os protestos dos coletes amarelos em Paris este sábado, resultou na abertura de uma investigação à atuação das autoridades, depois de as imagens mostrarem um homem, deitado no chão, com o rosto em sangue, enquanto um agente da polícia de intervenção francesa surge a agredi-lo.

As imagens foram transmitidas em direto no Facebook e rapidamente se tornaram virais em todas as redes sociais. De acordo com o Le Parisien, o jovem, que surge a ser agredido, tinha sido detido por atacar um polícia. Depois de ser encostado à montra de uma loja, outro agente ter-se-á aproximado e esmurrou-o na cabeça. Já algemado, as agressões não terminaram.

O homem, cuja identidade não foi revelada, acabou por ser assistido por um grupo de voluntários com formação em cuidados médicos, que tem feito parte das manifestações, depois de começar a gritar e a chamar a atenção dos manifestantes.

A detenção terá ocorrido depois de o homem saltar para as costas de um polícia, enquanto este tentava imobilizar outro manifestante. Na sequência deste ataque, outros agentes pegaram no rapaz e atiraram-no ao chão, justificando assim a cara ensanguentada com que surge inicialmente nas imagens.

Questionado sobre as agressões, Stanislas Gaudon, do sindicato Alliance dos polícias, disse que o homem começou a cuspir sangue para o rosto do polícia, que respondeu “com gestos”.

Recorde-se que só este sábado pelo menos 15 pessoas foram detidas durante os protestos. Os coletes amarelos têm saído à rua, todos os sábados, há mais de quinze meses.